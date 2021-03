Giulia Salemi | “Tommaso Zorzi sta cambiando il sistema televisivo | si merita tutto il successo che ha”

Leggi su biccy

(Di sabato 13 marzo 2021)durante l’intervista rilasciata al portale Chi in diretta su Instagram ha parlato dientrando in modalità sottona totale. Dopo aver confessato che le piacerebbe ricucire il rapporto con lui (anche se l’ha da poco defollowata da Instagram), lo ha infatti elogiato parlando addirittura di unche fa da “apripista a tutta una nuova generazione”. “Chi mi conosce sa che sono sincera quando dico che sono molto contenta del suo, perché se lo. Lui è super talentuoso e penso che stiaun po’ ilperché ha un linguaggiotuo e sta facendo da apripista a tutta una nuova generazione, sono contenta per lui perché se lo ...