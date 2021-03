Giulia Salemi spera di ricucire il rapporto con Tommaso Zorzi, lui risponde defollowandola da Instagram (Di sabato 13 marzo 2021) Giulia Salemi nonostante il tira e molla con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip spera tutt’ora di ricucire il rapporto con lui. Intervistata dal portale Instagram di Chi, infatti, Giulia Salemi ha ammesso di avere lasciato dei rapporti nati al gieffe in stand by, fra cui anche quello con Zorzi. “Ho dei rapporti in stand by che vorrò affrontare nei prossimi giorni, perché spero di aver creato dei rapporti umani veri nel corso dei quattro mesi al Grande Fratello. Voglio dimenticare le cose brutte del gioco, voglio ricordare solo le cose belle. Con Tommaso Zorzi penso che semmai ci dovesse essere un incontro dovremmo farlo tra di noi senza telecamere anche se ad oggi ... Leggi su biccy (Di sabato 13 marzo 2021)nonostante il tira e molla conal Grande Fratello Viptutt’ora diilcon lui. Intervistata dal portaledi Chi, infatti,ha ammesso di avere lasciato dei rapporti nati al gieffe in stand by, fra cui anche quello con. “Ho dei rapporti in stand by che vorrò affrontare nei prossimi giorni, perché spero di aver creato dei rapporti umani veri nel corso dei quattro mesi al Grande Fratello. Voglio dimenticare le cose brutte del gioco, voglio ricordare solo le cose belle. Conpenso che semmai ci dovesse essere un incontro dovremmo farlo tra di noi senza telecamere anche se ad oggi ...

