Giulia Salemi rivela con quali vipponi è rimasta in contatto dopo il GF

Advertising

Stefani61945564 : RT @esfaticata: ?? giulia salemi mondo dominazione ?? #giuliaxchi #prelemi - bi_idda : RT @esfaticata: ?? giulia salemi mondo dominazione ?? #giuliaxchi #prelemi - BarbaCarmela : RT @esfaticata: ?? giulia salemi mondo dominazione ?? #giuliaxchi #prelemi - amarillys_02 : RT @blurrygomvez: T0mmaso Z0rzi potrà pure avere tutte le proprietà di linguaggio che volete ma l’eleganza che ha Giulia Salemi se la sogna… - maledettissima : Questa tendenza merita di stare sopra le altre. Rispetto,educazione,dolcezza,stima,amore,grazie Giulia Salemi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

sta vivendo un periodo molto felice. Nel corso di una lunga chiacchierata in diretta sul profilo Instagram di Chi Magazine, l'ex gieffina ha raccontato della bellissima storia d'amore ...in diretta con Valerio Palmieri nell'account Instagram ufficiale di Casa Chi , ha regalato una diretta agli estimatori, parlando del suo percorso dentro la Casa del Grande Fratello Vip ...In un'intervista social, Giulia Salemi fa chiarezza sul rapporto con Zorzi e ammette che se ci sarà un incontro avverrà senza telecamere ...L'influencer italo-persiana fa il punto della situazione sulla sua storia con Pretelli e svela la verità sull'ex marito della Gregoraci ...