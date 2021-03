Gira la moda. Da Tokyo a Los Angeles ecco le nuove capitali fashion e il loro brand (Di sabato 13 marzo 2021) Parigi batte New York. E Londra batte Milano. La ricerca condotta dall’Ifdaq Global Cities Consumer Ipx per Vogue Business racconta il ruolo della capitali della moda nei prossimi cinque anni. Lo studio, incentrato sulla rilevanza in termini economici e l’influenza sul mercato delle quattro città nel periodo che va dal 2020 al 2030, ci mostra come Londra sia stata fortemente colpita dalla Brexit, coadiuvando l’ascesa di Parigi, forte della presenza di Lvmh e Kering. Lo studio si sofferma però su un punto importante: il dominio delle quattro capitali è destinato a finire. Secondo l’Index, dopo il 2030 le città che abbiamo imparato a conoscere come hub della moda globale si troveranno a lasciare il posto a nuove metropoli tra cui Tokyo, Los Angeles, Shanghai e Mosca. ... Leggi su panorama (Di sabato 13 marzo 2021) Parigi batte New York. E Londra batte Milano. La ricerca condotta dall’Ifdaq Global Cities Consumer Ipx per Vogue Business racconta il ruolo delladellanei prossimi cinque anni. Lo studio, incentrato sulla rilevanza in termini economici e l’influenza sul mercato delle quattro città nel periodo che va dal 2020 al 2030, ci mostra come Londra sia stata fortemente colpita dalla Brexit, coadiuvando l’ascesa di Parigi, forte della presenza di Lvmh e Kering. Lo studio si sofferma però su un punto importante: il dominio delle quattroè destinato a finire. Secondo l’Index, dopo il 2030 le città che abbiamo imparato a conoscere come hub dellaglobale si troveranno a lasciare il posto ametropoli tra cui, Los, Shanghai e Mosca. ...

