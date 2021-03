Giovanni Gastel | Fotografo e Gentleman

(Di sabato 13 marzo 2021) Galantuomo è il suffisso esistenziale per indicare. Rientro nella sconfinata schiera dei suoi conoscenti e mi addolora la sua prematura morte. Le affettuose condoglianze di GQ Italia alla sua famiglia. Conho condiviso, come è capitato praticamente a tutti coloro che si occupano a vario titolo di giornalismo d’immagine, alcune esilaranti ore di lavoro. Mi è sempre apparso come un uomo intimamente garbato, con un suo tocco lieve e scanzonatamente aristocratico. Aveva l’invidiabile dono dell’autoironia. Diceva spesso alle persone che erano belle. E nella voce c’era incredibile sincerità. Comprendeva il potere della vanità, ma soprattutto dava la sensazione piacevole di essere interessato agli altri, ai loro pensieri, pudori, timidezze. Questo lo rendeva un uomo di mondo. Accompagnato dalle sue fantasiose ed ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' morto poco fa il fotografo Giovanni #Gastel. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di M… - Corriere : Morto con il Covid Giovanni Gastel, grande fotografo di moda e nipote di Luchino Visconti - Museo_MAXXI : Con grande tristezza salutiamo Giovanni Gastel, molto più di un amico, un Maestro della fotografia che per anni ci… - livsimo98 : ?? Giovanni Gastel ???? - ChiaraPottini : RT @ROBZIK: È morto Giovanni #Gastel, nipote di Luchino Visconti, uno dei più grandi fotografi di moda. Aveva 66 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Gastel

morto il fotografo. Aveva 65 anni ed era ricoverato in condizioni già gravissime a Milano per Covid. La notizia del decesso è arrivata dal suo ufficio stampa ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID IN ...È morto il fotografo. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di Milano per Covid. La notizia del decesso dal suo ufficio stampa. Figlio di Giuseppee Ida Visconti di Modrone, ...Aveva 65 anni. Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, ha iniziato la sua carriera di fotografo a Milano verso la fine degli anni Settanta, per poi avvicinarsi al mondo della moda ...Scomparso a causa delle complicazione da Covid, aveva segnato il mondo della fotografia. Tutti i più grandi sono passati nel suo obiettivo e li ha sempre esaltati grazie all'uso della luce che ne rima ...