Gianni Morandi rischia l'operazione chirurgica: le sue condizioni oggi (Di sabato 13 marzo 2021) Sebbene sembrasse stare meglio, Gianni Morandi non è ancora del tutto fuori pericolo e i medici stanno valutando se operarlo o meno Dopo il brutto incidente che ha visto protagonista Gianni Morandi, 76 anni, nel tardo pomeriggio di giovedì 11 marzo, il cantante bolognese rimane ancora in ospedale. Apparentemente, Morandi era nei terreni vicino casa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Agenzia_Ansa : Incidente e ustioni per Gianni Morandi, ricoverato #ANSA - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - TweetNotizie : Gianni Morandi ricoverato dopo le ustioni. I medici: «Rischia di essere operato» - elsaltante : RT @mviuuu: @elsaltante bella pe er fijo de gianni morandi -