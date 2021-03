Gianni Morandi ricoverato, il nuovo bollettino medico: come sta il cantante (Di sabato 13 marzo 2021) Continua il ricovero di Gianni Morandi dopo l’incidente domestico che gli ha causato ustioni alle mani e alle gambe: il bollettino medico. Giovedì sera Gianni Morandi è stato portato all’Ospedale Bufalini di Cesena in seguito ad un incidente domestico che gli ha causato delle ustioni alle mani e alle gambe. A quanto pare il cantante si stava occupando di bruciare le foglie secche in giardino quando è scivolato venendo a contatto con il fuoco. Immediato il ricovero al centro Grandi Ustionati della struttura ospedaliera di Cesena, dove l’artista emiliano si trova ricoverato da due giorni. La notizia dell’incidente e del susseguente ricovero è stata condivisa dalla stampa poco dopo il ricovero ed in queste ore si è cercato di capire quali ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Continua il ricovero didopo l’incidente domestico che gli ha causato ustioni alle mani e alle gambe: il. Giovedì seraè stato portato all’Ospedale Bufalini di Cesena in seguito ad un incidente domestico che gli ha causato delle ustioni alle mani e alle gambe. A quanto pare ilsi stava occupando di bruciare le foglie secche in giardino quando è scivolato venendo a contatto con il fuoco. Immediato il ricovero al centro Grandi Ustionati della struttura ospedaliera di Cesena, dove l’artista emiliano si trovada due giorni. La notizia dell’incidente e del susseguente ricovero è stata condivisa dalla stampa poco dopo il ricovero ed in queste ore si è cercato di capire quali ...

