Gianni Morandi, incidente: i medici stanno valutando se operarlo (Di sabato 13 marzo 2021) Condizioni di salute buone per Gianni Morandi: adesso i medici stanno valutando se operarlo Le sue condizioni sono buone ma dopo l’incidente domestico avvenuto l’11 marzo scorso Gianni Morandi ha riportato gravi ustioni a mani, braccia e gambe tanto che i medici del Centro Grandi Ustionati di Cesena, dove il cantante è stato ricoverato, stanno decidendo se operarlo – come riporta il Corriere di Bologna. “L’equipe navigata e specializzata del centro grandi ustionati romagnolo lo sorvegliano ancora a tutte le ore e tengono d’occhio le brutte ferite alle braccia alle gambe e alle mani, in particolare quella destra. Ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 marzo 2021) Condizioni di salute buone per: adesso iseLe sue condizioni sono buone ma dopo l’domestico avvenuto l’11 marzo scorsoha riportato gravi ustioni a mani, braccia e gambe tanto che idel Centro Grandi Ustionati di Cesena, dove il cantante è stato ricoverato,decidendo se– come riporta il Corriere di Bologna. “L’equipe navigata e specializzata del centro grandi ustionati romagnolo lo sorvegliano ancora a tutte le ore e tengono d’occhio le brutte ferite alle braccia alle gambe e alle mani, in particolare quella destra. Ustioni di secondo e di terzo grado, molto profonde, tali da non ...

