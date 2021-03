Gianni Morandi costantemente monitorato, i medici: 'Potrebbe essere operato' (Di sabato 13 marzo 2021) rischia di essere operato alle mani dopo il ricovero . Il cantante è stato portato con urgenza in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate alle mani, alle braccia e alle gambe. La situazione ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) rischia dialle mani dopo il ricovero . Il cantante è stato portato con urgenza in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate alle mani, alle braccia e alle gambe. La situazione ...

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Agenzia_Ansa : Incidente e ustioni per Gianni Morandi, ricoverato #ANSA - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - lifestyleblogit : Gianni Morandi ustionato, 'è stabile' - - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gianni Morandi ricoverato dopo le ustioni. I medici: «Rischia di essere operato» -