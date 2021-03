Gianni Morandi come sta? Gli aggiornamenti sulla sua salute (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Morandi è alle prese con un problema di salute. Ma come sta il cantante bolognese? Giusto entrare nel dettaglio delle sue condizioni. In questi giorni il nome di Gianni Morandi è balzato agli onori delle cronache per un incidente domestico di cui è stato vittima il cantante nella propria abitazione. Il bolognese infatti si Leggi su youmovies (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è alle prese con un problema di. Mail cantante bolognese? Giusto entrare nel dettaglio delle sue condizioni. In questi giorni il nome diè balzato agli onori delle cronache per un incidente domestico di cui èto vittima il cantante nella propria abitazione. Il bolognese infatti si

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - Agenzia_Ansa : Incidente e ustioni per Gianni Morandi, ricoverato #ANSA - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - lifestyleblogit : Gianni Morandi ustionato, 'è stabile' - - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gianni Morandi ricoverato dopo le ustioni. I medici: «Rischia di essere operato» -