Gf Vip 5, Dayane Mello rivela di aver sentito al telefono Rosalinda Cannavò: ecco cosa si sono dette (Di sabato 13 marzo 2021) Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno instaurato un rapporto molto particolare. All’inizio inseparabili, col tempo la loro amicizia ha conosciuto sfaccettature variegate, tanto che ad un certo punto la modella brasiliana ha ammesso di provare un sentimento molto profondo per la siciliana. Il loro legame sembrava essersi rotto in maniera irrecuperabile dal momento in cui la Cannavò ha iniziato a guardare con occhi diversi Andrea Zenga, col quale attualmente è fidanzata. Terminata la trasmissione, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, in molti si sono chiesti come e se sia proseguita in qualche modo l’amicizia tra le due. A fare un po’ di chiarezza sulla questione è stata la Mello che in diretta su Instagram con ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 marzo 2021) Durante la quinta edizione del Grande Fratello Viphanno instaurato un rapporto molto particolare. All’inizio inseparabili, col tempo la loro amicizia ha conosciuto sfaccettature variegate, tanto che ad un certo punto la modella brasiliana ha ammesso di provare un sentimento molto profondo per la siciliana. Il loro legame sembrava essersi rotto in maniera irrecuperabile dal momento in cui laha iniziato a guardare con occhi diversi Andrea Zenga, col quale attualmente è fidanzata. Terminata la trasmissione, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, in molti sichiesti come e se sia proseguita in qualche modo l’amicizia tra le due. A fare un po’ di chiarezza sulla questione è stata lache in diretta su Instagram con ...

Advertising

ilCR7diPalermo : - Sia Dayane Mello che il suo ex compagno Stefano Sala si sono classificati quarti nelle rispettive edizioni del GF… - infoitcultura : Dayane Mello svela cosa è accaduto con Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip - infoitcultura : “Hanno deciso gli autori..” Dayane Mello svela dei retroscena choc sul “GF Vip”: “Mi hanno spinta su..”. Cos’ha det… - Noiasinistra4 : @rosmell73367971 @Trash20202 No, tz vip non c'entra un cavolo, lo ha messo questo sfigato del tweet in mezzo. Figur… - PasqualeMarro : #StefaniaOrlando massacra #DayaneMello: “Dopo l’eliminazione al GF Vip…” -