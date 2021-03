Gf Vip 5, Andrea Zelletta rivela come ha vissuto le insinuazioni sulla sua fidanzata Natalia Paragoni e se si è confrontato con lei dopo il reality (Di sabato 13 marzo 2021) Andrea Zelletta ha raccontato le sue prime impressioni a freddo post Grande Fratello Vip. L’ex tronista, è stato identificato più volte come “comodino” del reality. Ha voluto raccontare a CasaChi qual è stato l’evento scatenante – al di là del famoso bisticcio con Franceska Pepe – che gli ha fatto tirare fuori le unghie: Devo dire che non è stato un evento scatenante a far si che la mia personalità uscisse fuori. Più che altro è stato il tempo. Il sentirmi stimato da altre persone. Sono riuscito ad essere più tranquillo. In un reality ci sono le telecamere, non tutti sono abituati. Io non avevo la stessa esperienza che avevano gli altri, per quel che riguarda lo stare sotto le telecamere. Mi sono abituato mi sono ambientato. Poi sono riuscito a venir fuori. Devo dirti che a questo punto posso ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 marzo 2021)ha raccontato le sue prime impressioni a freddo post Grande Fratello Vip. L’ex tronista, è stato identificato più volte“comodino” del. Ha voluto raccontare a CasaChi qual è stato l’evento scatenante – al di là del famoso bisticcio con Franceska Pepe – che gli ha fatto tirare fuori le unghie: Devo dire che non è stato un evento scatenante a far si che la mia personalità uscisse fuori. Più che altro è stato il tempo. Il sentirmi stimato da altre persone. Sono riuscito ad essere più tranquillo. In unci sono le telecamere, non tutti sono abituati. Io non avevo la stessa esperienza che avevano gli altri, per quel che riguarda lo stare sotto le telecamere. Mi sono abituato mi sono ambientato. Poi sono riuscito a venir fuori. Devo dirti che a questo punto posso ...

