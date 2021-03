Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Genoa-Udinese, anticipo del sabato sera valido per la 27a giornata di Serie A: Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Pandev. All. Ballardini. Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti. Foto: sito Comune di Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, anticipo del sabato sera valido per la 27a giornata di Serie A:(3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Pandev. All. Ballardini.(3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti. Foto: sito Comune di Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

