Genoa Udinese 1-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 marzo 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 93?: Traversa di Behrami! Da posizione defilata sulla destra lo svizzero coglie il legno superiore. 75?: Prudenza generale in campo. Entrambe le squadre non vogliono rischiare. 60?: Ritmi più lenti in questo secondo tempo. 39?: Cross in mezzo per il colpo di testa di Llorente, che con un incornata chiama Perin al grande intervento in presa plastica. 30?: Gol dell’! De Paul! Freddissimo ...