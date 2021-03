Genoa, Ballardini: “Mi prendo il punto e la prestazione. L’Udinese vale le prime della classe” (Di domenica 14 marzo 2021) Il Genoa conquista un buon punto contro l'Udinese. I rossoblu vanno in vantaggio grazie a Pandev, ma vengono ripresi da De Paul. La classifica continua comunque a sorridere alla formazione ligure.caption id="attachment 1069493" align="alignnone" width="3948" Ballardini, getty images/captionLE PAROLE DI BallardiniIl tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Siamo soddisfatti della prestazione. Abbiamo affrontato un'ottima squadra, che ultimamente è in salute. Non volevamo dare riferimenti. Volevamo attaccare lo spazio alle spalle dei centrocampisti e tra i difensori. Non sempre ci siamo riusciti. Quando difende, l'Udinese sta dieci metri dietro la sua metà campo con tutti gli uomini. Ha ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Ilconquista un buoncontro l'Udinese. I rossoblu vanno in vantaggio grazie a Pandev, ma vengono ripresi da De Paul. La classifica continua comunque a sorridere alla formazione ligure.caption id="attachment 1069493" align="alignnone" width="3948", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Davideanalizza lasua squadra ai microfoni di Dazn: "Siamo soddisfatti. Abbiamo affrontato un'ottima squadra, che ultimamente è in salute. Non volevamo dare riferimenti. Volevamo attaccare lo spazio alle spalle dei centrocampisti e tra i difensori. Non sempre ci siamo riusciti. Quando difende, l'Udinese sta dieci metri dietro la sua metà campo con tutti gli uomini. Ha ...

Advertising

EmanuelaMortari : Il commento #GenoaUdinese - Fantacalcio : Genoa-Udinese, Ballardini: 'Soddisfatto da Pandev e Shomurodov' - ItaSportPress : Genoa, Ballardini: 'Mi prendo il punto e la prestazione. L'Udinese vale le prime della classe' -… - zazoomblog : Gotti e Ballardini non sorridono: un punto per Genoa ed Udinese - #Gotti #Ballardini #sorridono: #punto - ContropiedeA : Il Genoa ha un po’ rallentato la sua corsa dopo l’arrivo di Ballardini; punto utile per l’Udinese che continua la s… -