Genoa, Ballardini: "Dispiace per la mancata vittoria. Scamacca ha grandi doti"

Il Genoa esce con un pareggio dall'interessante sfida contro l'Udinese. Serie A, Genoa-Udinese 1-1: pareggio blando al "Ferraris", Behrami colpisce il palo al 93?. La classifica aggiornata

Partita equilibrata con le due squadre che hanno regalato un calcio piacevole, ma non sono riuscite a trovare la vittoria. Il Grifone si è fatto preferire per lo più nel finale, mentre l'Udinese ha condotto i giochi nella prima parte di gara. Al termine del match il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in cui ha analizzato il match.

L'ex allenatore del Palermo è soddisfatto per la prova dei suoi, ma fa i complimenti agli avversari: "Il rammarico ovviamente c'è, ma occorre valutare la prestazione nel suo complesso. Genoa ha giocato una buona ..."

