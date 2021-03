Gasperini: «Risposte importanti in vista della sfida con il Real Madrid» – VIDEO (Di sabato 13 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha così parlato della sfida di mercoledì contro il Real Madrid in Champions League Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro lo Spezia, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha così parlato della sfida di mercoledì contro il Real Madrid in Champions League: «E’ giusto aver fiducia, non andiamo là per fare una passeggiata. E’ un risultato difficile da ribaltare, però… Visto che all’andata non siamo riusciti a confrontarci con loro 11 vs 11, speriamo di riuscire a portarla avanti. Siamo orgogliosi di giocarcela a Madrid, con una qualificazione non ancora compromessa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta ha così parlatodi mercoledì contro ilin Champions League Intervenuto in conferenza stampa al terminegara vinta contro lo Spezia, Gian Piero, tecnico dell’Atalanta ha così parlatodi mercoledì contro ilin Champions League: «E’ giusto aver fiducia, non andiamo là per fare una passeggiata. E’ un risultato difficile da ribaltare, però… Visto che all’andata non siamo riusciti a confrontarci con loro 11 vs 11, speriamo di riuscire a portarla avanti. Siamo orgogliosi di giocarcela a, con una qualificazione non ancora compromessa». Leggi su Calcionews24.com

