Garofoli è il nuovo Mr Spazio Ecco le sfide | da Bruxelles alla Luna

(Di sabato 13 marzo 2021) Sarà il sottosegretariopresidenza del Consiglio Robertoad affiancare il premier Mario Draghi nella direzione della politica aerospaziale nazionale. Dopo aver sentito ieri il Cdm, il presidente del Consiglio ha assegnato all’ex presidente di sezione del Consiglio di Stato la delega per il settore, come previsto dlegge di riforma della governance spaziale approvatafine della scorsa legislatura. Sul tema,potrà avvalersi delle competenza di Alessandro Aresu, consigliere del premier con esperienza su politica esperto a tutto tondo, compreso lo. I COMPITI Riconoscendo la centralità del settore spaziale e aerospaziale per industria e ricerca, la legge 7 del 2018 ne assegna l’alta direzione e il coordinamento al presidente del Consiglio, coinvolgendo ...

Formiche.net

