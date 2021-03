Galli: "Terza ondata covid farà molti morti" (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - "E' fondamentale cercare di fermare una Terza ondata, potente, che farà molti morti e che, in larga misura, è già partita". Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, si esprime così sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus. L'Italia si appresta a dividersi tra zona rossa e zona arancione dal lunedì 15 marzo, secondo le misure previste dal nuovo decreto. "Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l'alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi", dice all'Adnkronos Salute. Per fermare questa ondata e per "evitare le chiusure che sono dolorose per tutti" serve "vaccinare molte persone". E abbiamo bisogno di tutte le armi disponibili. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - "E' fondamentale cercare di fermare una, potente, chee che, in larga misura, è già partita". Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, si esprime così sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus. L'Italia si appresta a dividersi tra zona rossa e zona arancione dal lunedì 15 marzo, secondo le misure previste dal nuovo decreto. "Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l'alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi", dice all'Adnkronos Salute. Per fermare questae per "evitare le chiusure che sono dolorose per tutti" serve "vaccinare molte persone". E abbiamo bisogno di tutte le armi disponibili. La ...

