Furia Roma dopo il rinvio di Juventus-Napoli: il comunicato è durissimo (Di sabato 13 marzo 2021) La Roma è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League ed il club giallorosso non ha gradito l’ennesimo rinvio della partita del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli, la nuova data fissata è stata il 7 aprile. Secondo il club capitolino lo spostamento favorisce il club azzurro che avrebbe dovuto affrontare tre trasferte consecutive contro Milan, Roma e proprio Juventus. Il comunicato della Roma è durissimo: “Gentili Signori, apprendiamo con stupore della pubblicazione del Vostro comunicato Ufficiale Numero 219 del 12.03.2021 con il quale è stato predisposto il rinvio del “recupero della gara della terza giornata di andata del campionato di Serie A Tim ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 marzo 2021) Laè pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League ed il club giallorosso non ha gradito l’ennesimodella partita del campionato di Serie A tra, la nuova data fissata è stata il 7 aprile. Secondo il club capitolino lo spostamento favorisce il club azzurro che avrebbe dovuto affrontare tre trasferte consecutive contro Milan,e proprio. Ildella: “Gentili Signori, apprendiamo con stupore della pubblicazione del VostroUfficiale Numero 219 del 12.03.2021 con il quale è stato predisposto ildel “recupero della gara della terza giornata di andata del campionato di Serie A Tim ...

Il rinvio di Juve-Napoli fa infuriare la Roma. Durissima lettera alla Lega: "Favorisce un club"

