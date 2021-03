"Fu vilipendio alla bandiera": Achille Lauro finisce denunciato (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici Dopo la lettera del generale dei carabinieri, Achille Lauro è stato denunciato per vilipendio alla bandiera dopo il suo show di Sanremo In origine è stato il generale Rodolfo Sganga, comandante dell'Accademia dei carabinieri di Modena, ad accusare Achille Lauro per la sua perfomance durante la seconda serata del festival Sanremo. Non una critica astratta ma una ben contestualizzata per il gesto che ha dato il via alla sua esibizione. Il cantante si è presentato in cima alla scalinata del teatro Ariston con un tricolore poggiato sulle spalle, che poi è stato messo a terra prima di arrivare sul palco. Un'offesa al simbolo per il generale Sganga, che non ha affatto gradito e con una lunga ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici Dopo la lettera del generale dei carabinieri,è statoperdopo il suo show di Sanremo In origine è stato il generale Rodolfo Sganga, comandante dell'Accademia dei carabinieri di Modena, ad accusareper la sua perfomance durante la seconda serata del festival Sanremo. Non una critica astratta ma una ben contestualizzata per il gesto che ha dato il viasua esibizione. Il cantante si è presentato in cimascalinata del teatro Ariston con un tricolore poggiato sulle spalle, che poi è stato messo a terra prima di arrivare sul palco. Un'offesa al simbolo per il generale Sganga, che non ha affatto gradito e con una lunga ...

Ultime Notizie dalla rete : vilipendio alla "Fu vilipendio alla bandiera": Achille Lauro finisce denunciato Ma c'è chi ha fatto anche di più, come l'ex carabiniere in congedo Simone Tutino, che denunciato il cantante per vilipendio alla bandiera . A raccogliere le parole di Tutino, ora consulente del ...

Sanremo, Festival 'blasfemo': le accuse del vescovo Suetta approdano in parlamento Molti spettatori hanno percepito un vero e proprio vilipendio alla religione; proprio dal pubblico del web si sono registrati infatti moltissimi commenti sdegnati " anche da persone dichiaratamente ...

12.10 / Achille Lauro denunciato per vilipendio alla bandiera Il cantante, durante la penultima puntata di Sanremo 2021, si è presentato sul palco tenendo una bandiera tricolore in mano. 'Ho chiesto formalmente l’avvio di un procedimento per ammonimento, con for ...

