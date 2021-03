Formazioni ufficiali Leeds-Chelsea: Premier League 2020/2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Leeds-Chelsea, match della ventottesima giornata di Premier League 2020/2021. I blues sono rinati grazie all’arrivo in panchina di Tuchel ed ora puntano ad un posto tra le prime quattro. Il Leeds di Bielsa sta invece disputando un buon campionato, specialmente essendo una neopromossa, ma difficilmente potrà ambire a qualcosa di diverso di una salvezza tranquilla. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le Formazioni ufficiali: Leeds: Meslier; Ayling, Struijk, Llorente, Alioski, Phillips, Dallas, Harrison, Roberts, Raphinha, Bamford Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ledi, match della ventottesima giornata di. I blues sono rinati grazie all’arrivo in panchina di Tuchel ed ora puntano ad un posto tra le prime quattro. Ildi Bielsa sta invece disputando un buon campionato, specialmente essendo una neopromossa, ma difficilmente potrà ambire a qualcosa di diverso di una salvezza tranquilla. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le: Meslier; Ayling, Struijk, Llorente, Alioski, Phillips, Dallas, Harrison, Roberts, Raphinha, Bamford: Mendy; Azpilicueta, Christensen, ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la vittoria contro il Bologna, oggi alle 13 torna in campo la Primavera nerazzurra: ecco le fo… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Reggina-Monza Serie B 2020-2021 - #Formazioni #ufficiali #Reggina-Monza - siamo_la_Roma : ?? Torna in campo la #RomaFemminile ? Fischio d'inizio al Tre Fontane ?? Segui la diretta con noi #ASRoma - infobetting : Leeds-Chelsea (sabato, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. - ilnapolionline : COPPA ITALIA FEMMINILE - Roma-Juventus, formazioni ufficiali. Bonansea partirà dalla panchina -… -