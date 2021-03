Formazioni ufficiali Getafe-Atletico Madrid | Liga 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) Ledi, match della ventisettesima giornata di. Dopo il pareggio nel derby contro il Real, la capolista vuole tornare alla vittoria e conservare il proprio vantaggio sulle inseguitrici. L’impegno non sarà agevole dato che ilè un avversario ostico, ma i colchoneros partiranno comunque favoriti. Il fischio d’inizio dell’incontro è in programma alle ore 21.00 di sabato 13 marzo, ecco le scelte dei due tecnici.: In attesa: Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Koke, Saùl, Carrasco, Llorente, Suarez, Correa. SportFace.