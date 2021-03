Forlì, azienda separa spogliatoi italiani dagli stranieri (Di sabato 13 marzo 2021) Retaggio di un’Italia post-dopoguerra? No, realtà attuale del 2021. Una azienda di Forlì, la Plasfor, ha deciso di separare gli spogliatoi degli stranieri da quelli dei cittadini italiani. Il motivo? Alcuni operai si erano lamentati: “Devo fare pipi e devo vedere loro che pregano?”. E così, “di comune accordo”, spiega il titolare Claudio Conficoni, hanno deciso di separarli. Ma il fatto è stato denunciato da un sindacalista della Femca Cisl, Cristian Pancisi. L’azienda ribadisce che la separazione degli spogliatoi è avvenuta per fare “un favore fatto ai dipendenti”. “La divisione tra italiani e stranieri” spiega il titolare Claudio Conficoni a Il Corriere della Sera, “non è imposta ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 marzo 2021) Retaggio di un’Italia post-dopoguerra? No, realtà attuale del 2021. Unadi, la Plasfor, ha deciso dire glideglida quelli dei cittadini. Il motivo? Alcuni operai si erano lamentati: “Devo fare pipi e devo vedere loro che pregano?”. E così, “di comune accordo”, spiega il titolare Claudio Conficoni, hanno deciso dirli. Ma il fatto è stato denunciato da un sindacalista della Femca Cisl, Cristian Pancisi. L’ribadisce che lazione degliè avvenuta per fare “un favore fatto ai dipendenti”. “La divisione tra” spiega il titolare Claudio Conficoni a Il Corriere della Sera, “non è imposta ...

