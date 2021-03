Fonseca: «Il possesso palla è fondamentale per il controllo della partita» – VIDEO (Di sabato 13 marzo 2021) Paulo Fonseca ha concesso un’intervista a Federico Balzaretti: questo un estratto della chiacchierata su DAZN tra i due Paulo Fonseca ha concesso un’intervista a Federico Balzaretti andata in onda su DAZN. Questo un piccolo estratto della loro chiacchierata. possesso palla – «A me piace che la squadra abbia sempre iniziativa, che abbia la palla. Quando sono arrivato qui in Italia ero ossessionato dal possesso palla. Adesso per noi sono molto più importanti i momenti di transizione. Per me è il miglior modo di difendere. Mi piace la sensazione di avere il controllo, di creare stress nell’altra squadra per il fatto di non avere la palla. Ma qui in Italia non è facile come in altri ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Pauloha concesso un’intervista a Federico Balzaretti: questo un estrattochiacchierata su DAZN tra i due Pauloha concesso un’intervista a Federico Balzaretti andata in onda su DAZN. Questo un piccolo estrattoloro chiacchierata.– «A me piace che la squadra abbia sempre iniziativa, che abbia la. Quando sono arrivato qui in Italia ero ossessionato dal. Adesso per noi sono molto più importanti i momenti di transizione. Per me è il miglior modo di difendere. Mi piace la sensazione di avere il, di creare stress nell’altra squadra per il fatto di non avere la. Ma qui in Italia non è facile come in altri ...

DAZN_IT : L'ossessione per il possesso palla e il paragone con l'Inter ??? 'Balza incontra Fonseca' è su #DAZN - MarSnaaaa : RT @DAZN_IT: L'ossessione per il possesso palla e il paragone con l'Inter ??? 'Balza incontra Fonseca' è su #DAZN - PIEMME979 : RT @DAZN_IT: L'ossessione per il possesso palla e il paragone con l'Inter ??? 'Balza incontra Fonseca' è su #DAZN - Maldinismo_ : RT @DAZN_IT: L'ossessione per il possesso palla e il paragone con l'Inter ??? 'Balza incontra Fonseca' è su #DAZN - erikaconlak_ : RT @DAZN_IT: L'ossessione per il possesso palla e il paragone con l'Inter ??? 'Balza incontra Fonseca' è su #DAZN -