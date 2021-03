Foiano | energie rinnovabili | approvato documento che chiede alla Regione una legge in materia

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Val Fortore – “Oggi abbiamo, all’unanimità del Consiglio Comunale, uncheCampania unaindi energia da fonte rinnovabile”. Inizia così una nota a firma del sindaco diVal Forte Giuseppe Ruggiero. “La proposta licenziata è simile a quella formulata per laPuglia, al netto degli elementi di incostituzionalità che avevano invece caratterizzato questo testo. Abbiamo la necessità di effettuare un rifacimento rapido degli impianti per portare sulle nostre colline tecnologie più moderna rispetto a molte istzioni il cui know how risale a circa quarant’anni fa. Il comune di ...

... è quello che chiede Giuseppe Ruggiero, consigliere provinciale e sindaco didi Valfortore a ... Una provincia che ha la possibilità di produrre centinaia di megawatt dida fonte eolica e ...Il sindaco Ruggiero e consigliere provinciale ha annunciato che ricorrerà al Tar contro le ultime decisioni della Provincia in materia dialternative: 'Come Comune didi Val Fortore ...Foiano di Val Fortore – “Oggi abbiamo approvato, all’unanimità del Consiglio Comunale, un documento che chiede alla Regione Campania una legge in materia di energia da fonte rinnovabile”. Inizia così ...Disagi a contrada Castelletto: "Ci sono bambini che devono studiare con la didattica a distanza e non possiamo scoprire “per caso” che resteremo per ore senza corrente" ...