Focolaio di coronavirus al policlinico di Genova: tra i contagiati un'infermiera che ha rifiutato il vaccino (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici Ancora un Focolaio a Genova: 10 contagi all'ospedale San Martino. Tra gli infettati anche un'infermiera che ha rifiutato la dose di vaccino. Sconcerto di Toti C'è preoccupazione per il Focolaio di coronavirus causato dalla variante inglese al policlinico San Martino di Genova. A renderlo noto è stata la direzione sanitaria dell'ospedale. Tra i 10 contagiati finora registrati, una è un'infermiera che nelle scorse settimane ha rifiutato la sua dose di vaccino. Tutti i protocolli sono stati attivati presso le cliniche complesse di Igiene e di Malattie infettive per far fronte all'improvviso aumento dei contagiati

