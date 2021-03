Fiorentina | Vlahovic | «Tripletta incredibile Ribery campione vero»

(Di sabato 13 marzo 2021) Dusan, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Dusan, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento.– «È una sensazionesegnare una. Abbiamo vinto, questo è ciò che conta». PRESTAZIONE – «Dovevamo vincere per forza, eravamo consapevoli di ciò che dovevamo fare».– «è un giocatore, unche ha vinto tutto. Mi ha colpito molto anche il suo lato umano. Non molla mai, aiuta tutti a fare meglio. Lo seguiamo ed è un onore giocare con lui». Leggi ...

travolge il Benevento con una tripletta e trascina lanel 4 - 1 del Vigorito. Prandelli vede la salvezza piu' vicina in virtu' dei 29 punti in classifica mentre Inzaghi non vince ...Dusan, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue ...Vlahovic segna un grande gol in Benevento Fiorentina. L'opinionista Paolo Condò lo paragona al capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella ...Benevento, 13 mar. (LaPresse) - La Fiorentina ha battuto in trasferta il Benevento 4-1 nell'incontro valido per la 27/a giornata di Serie A. Al 'Vigorito' ...