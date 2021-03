Fiorentina, Prandelli: «Vlahovic non deve strafare. Futuro? Mi sento vuoto dentro» (Di sabato 13 marzo 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento. Vlahovic – «Si allena con determinazione. Il merito è tutto suo. Lui deve trovare più tranquillità, senza strafare, e ripetersi per rispettare tutte le aspettative». PRESTAZIONE – «Conoscevamo la qualità del Benevento sulle seconde palle, abbiamo giocato in uscita con semplicità. Non abbiamo inventato nulla, ma semplicemente valorizzato le qualità dei giocatori». CAMBIO RIBERY – «Ribery voleva fare 90 minuti, ma gli ho detto che sono vecchio e ho sbagliato a contare. Ci siamo messi a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento.– «Si allena con determinazione. Il merito è tutto suo. Luitrovare più tranquillità, senza, e ripetersi per rispettare tutte le aspettative». PRESTAZIONE – «Conoscevamo la qualità del Benevento sulle seconde palle, abbiamo giocato in uscita con semplicità. Non abbiamo inventato nulla, ma semplicemente valorizzato le qualità dei giocatori». CAMBIO RIBERY – «Ribery voleva fare 90 minuti, ma gli ho detto che sono vecchio e ho sbagliato a contare. Ci siamo messi a ...

laura01543163 : RT @CalamaiLuca: Prandelli non resterà alla Fiorentina il prossimo anno ma da innamorato viola è da ottimo allenatore ha regalato alla soci… - anteprima24 : ** #Prandelli esalta Vlahovic: “Ecco come abbiamo messo in difficoltà il ##Benevento” ** - Fiorentinanews : #Prandelli: 'Molto contento per la società, sono stanco e svuotato. #Eysseric può giocare ovunque, ha sofferto ma n… - 75Ubik75 : Non ho nessuna simpatia per la #Fiorentina, anzi venderei l’anima al diavolo per vederla in B. Ma ho sempre detto e… - patrickendrick : RT @CalamaiLuca: Prandelli non resterà alla Fiorentina il prossimo anno ma da innamorato viola è da ottimo allenatore ha regalato alla soci… -