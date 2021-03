Fiorentina | Prandelli | ' Vlahovic? È adesso che arriva il difficile'

Advertising

calciomercatoit : #BeneventoFiorentina, #Prandelli festeggia solo a metà: 'Mi sento stanco e svuotato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Vlahovic si allena con determinazione e i risultati si vedono' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Vlahovic si allena con determinazione e i risultati si vedono' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Prandelli: 'Vlahovic si allena con determinazione e i risultati si vedono' - napolimagazine : FIORENTINA - Prandelli: 'Vlahovic si allena con determinazione e i risultati si vedono' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Prandelli

Cesare, ai microfoni di Sky Sport , non può cominciare la disamina della fondamentale ...giocato in maniera semplice provando a sfruttare gli spazi - ha spiegato il tecnico della-...Cesarerifiata mentre la suavince 4 - 1 a Empoli trascinata da una tripletta - tutta nel primo tempo - del 21enne Dusan Vlahovic. La squadra di Inzaghi prova a riaprire la gara nella ...Nell’anticipo del sabato pomeriggio della ventisettesima giornata del campionato di Serie A allo Stadio Vigorito i padroni di casa del Benevento guidati da Pippo Inzaghi ospitano la Fiorentina di mis ...Soddisfazione ma anche molta stanchezza del tecnico viola nel dopo partita. "Sono contento per i ragazzi, per la società e i tifosi, ma dentro sono abbastanza vuoto" ...