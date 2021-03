Filarmonica Romana | focus sul Teatro Musicale da Camera

(Di sabato 13 marzo 2021) E' dedicato ai grandi allestimenti fra rarità del Sei - Settecento e prime assolute promossi dalladal dopoguerra l' appuntamento in streaming dalla Sala Casella in programma il 18 ...

E' dedicato ai grandi allestimenti fra rarità del Sei - Settecento e prime assolute promossi dalladal dopoguerra l' appuntamento in streaming dalla Sala Casella in programma il 18 marzo alle 21 per il ciclo di incontri celebrativi del bicentenario dell' Accademia. Il direttore ...L' Accademiafesteggia nel 2021 i suoi 200 anni di vita e apre le celebrazioni con una serie di incontri e concerti dedicati a compositori, artisti, figure illustri con cui ha avuto un rapporto ...ROMA, 13 MAR - è dedicato ai grandi allestimenti fra rarità del Sei-Settecento e prime assolute promossi dalla Filarmonica Romana dal dopoguerra l' appuntamento in streaming dalla Sala Casella in prog ...Il Premio Nazionale delle Arti, tra l’altro, è la prima opportunità di collaborare con la nuova Soprintendente Barbara Davidde, che, sono certo, proseguirà il lavoro della Soprintendente regionale Mar ...