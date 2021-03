Figliuolo | Puntiamo a chiudere la campagna vaccini entro l' estate

(Di sabato 13 marzo 2021) “lal’, se faremo prima saremo stati più bravi. Se andrà male, tornerò a fare quello che facevo prima. Scherzo, ovviamente. Normalmente faccio le battaglie per vincere”. Così il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, a margine della conferenza stampa del premier Mario Draghi allestita ieri nell’hub di Fiumicino. Le sue parole sono riportate da Il Foglio e dal Corriere della Sera, secondo cui il generale si è detto “molto ottimista” sul pianol’tutti gli italiani saranno vaccinati? “Io dico almenol’. Se poi ce la facciamo prima siamo più bravi. Ecco, noi ci attrezziamo a essere più ...

Il commissario ottimista nei colloqui con il Corriere e il Foglio: "Decisive le forniture di Johnson&Johnson. L'Italia ce la farà" ...La campagna di vaccinazione anti Covid in Italia? "Puntiamo a chiudere entro l'estate". Così il generale alpino Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid in un colloqu ...