Fiera Didacta 2021 | ci sarà anche il Ministro Patrizio Bianchi

Potrà essere seguita interamente online la quarta edizione di Fiera Didacta Italia, che si terrà la prossima settimana da martedì 16 a venerdì 19 marzo. Quattro giorni di incontri con i principali esperti del mondo della scuola e della cultura. Il Ministero dell'Istruzione, anche quest'anno, sarà presente alla manifestazione con uno 'spazio congressi' virtuale da 500 posti e con un programma di quasi 60 eventi.

