Femminicidio a Napoli | si lavora sul movente | i due vivevano insieme

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Avevano un bimbo di 4 anni, che dormiva nella stanza accanto a quella in cui Pinotto Iacomino, 43 anni, ha accoltellato aOrnella Pinto, che a maggio prossimo avrebbe compiuto 40 anni., e non risultano al momento conflitti familiari accesi. Per chiarire il contesto di questo, maturato all’alba, e di cui l’uomo ha fatto una prima ammissione, costituendosi dopo una fuga verso l’Umbria, il pm napoletano Fabio De Cristofaro, in attesa delle decisioni della sua collega di Terni, Neri, sta sentendo parenti e amici della coppia. Sequestrati anche i telefoni cellulari di vittima e omicida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.