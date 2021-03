Fabrizio Corona, sciopero della fame| La mamma: 'Mio figlio è un perseguitato' (Di sabato 13 marzo 2021) Vuole essere ascoltato dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano e fino ad allora continuerà a digiunare. Non si placano le proteste di Fabrizio Corona contro la decisione dei giudici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) Vuole essere ascoltato dal presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano e fino ad allora continuerà a digiunare. Non si placano le proteste dicontro la decisione dei giudici ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - zazoomblog : Fabrizio Corona arrestato parla la mamma: “Magistratura bigotta. Mio figlio è malato” - #Fabrizio #Corona… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Fabrizio Corona arrestato, l'accusa di mamma Gabriella: «Perseguitato dalla magistratura, abuso di potere» - SSaponelli : RT @DocenteCarla: IL TRIBUNALE libera decine di NIGERIANI spacciatori di morte ma FABRIZIO CORONA lo vogliono mettere in carcere di nuovo..… -