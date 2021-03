Fabrizio Corona, parla la madre Gabriella: “Perseguitato da un tipo di magistratura bigotta” (Di sabato 13 marzo 2021) Fabrizio Corona si trova al momento ricoverato nel reparto di Psichiatria del Niguarda di Milano, dopo il crollo seguito alla comunicazione che dovrà tornare in carcere. L’ex re dei paparazzi, in una sconvolgente diretta Instagram, si è inflitto delle lesioni alle braccia, dicendosi pronto a dare la sua vita. Fabrizio Corona ha poi iniziato uno sciopero della fame, che ha dichiarato andrà avanti finché non riuscirà a parlare con la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Intanto a prendere la parola è la madre Gabriella Previtera, che rivolge un lungo messaggio a favore della scarcerazione di Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, l’appello della madre ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 marzo 2021)si trova al momento ricoverato nel reparto di Psichiatria del Niguarda di Milano, dopo il crollo seguito alla comunicazione che dovrà tornare in carcere. L’ex re dei paparazzi, in una sconvolgente diretta Instagram, si è inflitto delle lesioni alle braccia, dicendosi pronto a dare la sua vita.ha poi iniziato uno sciopero della fame, che ha dichiarato andrà avanti finché non riuscirà are con la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Intanto a prendere la parola è laPrevitera, che rivolge un lungo messaggio a favore della scarcerazione di, l’appello della...

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - SkyTG24 : Madre di Fabrizio Corona: “Mio figlio è perseguitato da un tipo di magistratura bigotta” - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - FanClubMGiletti : RT @nonelarena: Torna in carcere Fabrizio #Corona, uno dei personaggi più controversi d'Italia: le immagini durissime e le polemiche. Domen… - ANNAQuercia : cosa ti capita se non ti chiami VERDINI,DELL'UTRI E FORMIGONI ED ANCHE PREVITI Fabrizio Corona in ospedale: “Sta fa… -