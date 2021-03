Fabrizio Corona, mamma Gabriella: “Perseguitato da magistratura bigotta”. Il comunicato di Nina Moric (Di sabato 13 marzo 2021) Il nuovo arresto di Fabrizio Corona ha sconvolto la madre Gabriella che si è sfogata sui social. “Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato. Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto (presunto bipolarismo, ndr)”, ha scritto sulla pagina Instagram del figlio. Poi la stoccata nei confronti della giustizia italiana: “Per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un Perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana”. Molto diversa invece la reazione di Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona e madre del loro figlio Carlos. Con un comunicato inviato dal suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Il nuovo arresto diha sconvolto la madreche si è sfogata sui social. “Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato. Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto (presunto bipolarismo, ndr)”, ha scritto sulla pagina Instagram del figlio. Poi la stoccata nei confronti della giustizia italiana: “Per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è unda un tipo die priva di qualsiasi segno di sensibilità umana”. Molto diversa invece la reazione di, ex moglie die madre del loro figlio Carlos. Con uninviato dal suo ...

