Fa il vaccino | poi si sente male | un finanziere finisce in coma

(Di sabato 13 marzo 2021) Emanuela Carucci Si tratta di un siciliano di 43 anni che dopo la somministrazione di Astrazeneca ha avuto i primi sintomi influenzali, poi il ricovero in ospedale. la Asl di Taranto: "Le sue condizioni migliorano" Un altro caso di presunta reazione avversa dopo le somministrazioni di Astrazeneca sta sconvolgendo l'Italia. Un agente della sezione operativa navale della guardia di finanza di Taranto ha avuto un malore qualche giorno dopo essersi sottoposto alanti-Covid. Si tratta di un appuntato scelto di 43 anni, originario della Sicilia, in servizio nel capoluogo pugliese. L'uomo è stato per giorni innel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Non è ancora accertato che la causa del malore sia stato iled è stata avviata un'indagine. Ora, come fanno sapere dalla ...