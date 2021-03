F1, Lewis Hamilton: “Non siamo preoccupati dell’inizio, ci manca solo qualcosa al retrotreno…” (Di sabato 13 marzo 2021) Anche se la sua mattinata si è conclusa con una uscita di strada con insabbiamento della sua Mercedes, Lewis Hamilton prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dal day-2 dei test F1 del Bahrain 2021. Per il momento non abbiamo visto ancora brillare il sette volte campione del mondo, ma ascoltando le sue parole si può percepire come all’interno del team di Brackley ci sia grandissima serenità in vista dell’avvio del campionato. “Nel complesso posso dire che il ritmo sia stato migliore rispetto a quanto visto ieri – spiega ai microfoni di Sky Sport – anche perchè il vento e la sabbia non ci hanno condizionati. A livello di feeling con la mia vettura siamo più o meno allo stesso livello dell’esordio, ad essere sincero, anche il bilanciamento è andato meglio, ma abbiamo ancora tante cose da vedere e verificare nelle prossime ore. Non ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Anche se la sua mattinata si è conclusa con una uscita di strada con insabbiamento della sua Mercedes,prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dal day-2 dei test F1 del Bahrain 2021. Per il momento non abbiamo visto ancora brillare il sette volte campione del mondo, ma ascoltando le sue parole si può percepire come all’interno del team di Brackley ci sia grandissima serenità in vista dell’avvio del campionato. “Nel complesso posso dire che il ritmo sia stato migliore rispetto a quanto visto ieri – spiega ai microfoni di Sky Sport – anche perchè il vento e la sabbia non ci hanno condizionati. A livello di feeling con la mia vetturapiù o meno allo stesso livello dell’esordio, ad essere sincero, anche il bilanciamento è andato meglio, ma abbiamo ancora tante cose da vedere e verificare nelle prossime ore. Non ...

Advertising

OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “Non siamo preoccupati dell’inizio, ci manca solo qualcosa al retrotreno…” #F1Testing - freesmileviki : RT @Chaaarlee1: “Lewis Hamilton mai così in difficoltà” - testing 2021, giorno 1 questo tweet me lo salvo per fine stagione - freesmileviki : RT @samvgrlh: sette titoli mondiale e per loro lewis hamilton è finito insieme alla mercedes per dei test signore mio salvami tu - Automoto_it : La Mercedes nei test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain ha accusato problemi alla trasmissione. E Lewis Hamilto… - News_Auto_cars : F1, Mercedes, Lewis Hamilton:”Non è andata cosi male” -