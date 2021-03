F1 | Carlos Sainz | “Sto costruendo un buon feeling con la vettura | oggi ho girato con il pieno di benzina”

(Di sabato 13 marzo 2021)conclude il suo secondo giorno di lavoro nei test F1 di Sakhir con sensazioni positive, anche se il cronometro lo relega nelle posizioni di rincalzo della classifica. Lo spagnolo sta cercando di mettere chilometri importanti in cascina, per fare esperienza con la nuova. La conferma arriva dalle sue parole, rilasciate al canale YouTube della scuderia Ferrari. “Questa mattina ho svolto una notevole mole di lavoro in pista, quindi con gli ingegneri dopo aver concluso la mia sessione. Ieri ho vissuto il mio primo giorno ufficiale con la Ferrari ed è stata una bella emozione. Peccato per le condizioni che mi hanno reso tutto più difficile. Ad ogni modo sono partito bene ed ero comunque soddisfatto., invece, ho avuto modo di girare senza problemi, con sole e caldo. Ho svolto diversi run con elevato ...

La seconda giornata di test in Bahrain ha visto la Ferrari completare 129 giri complessivi sul tracciato di Sakhir. A scendere per primo in pista è statoche ha realizzato la sua migliore prestazione in 1'33"072, portando a termine dei run lunghi con mescola C2 e C3. Al pomeriggio invece è stata la volta di Charles Leclerc, che ha ...L'italiano di Martina Franca aveva svettato già ieri con la nuova Alfa Romeo Racing C41 aveva concluso in terza piazza a un non nulla (0.026 secondi) dal quinto tempo dicon la Ferrari ...Se la prima giornata dei test F1 di Sakhir si era conclusa, tutto sommato, con una discreta incertezza generale, il day-2 sul tracciato del Bahrain ha emesso qualche verdetto. Sul fronte della Ferrari ...Questo il parere di Laurent Mekies, direttore tecnico della Ferrari: “Giornata intensa con 700 km percorsi. Le condizioni meteorologiche sono migliorate rispetto a ieri, anche se il vento è stato anco ...