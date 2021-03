F.1, Test Bahrain - Giorno 2: Bottas riporta la Mercedes in testa (Di sabato 13 marzo 2021) La seconda giornata di Test invernali della Formula 1 in Bahrain si è chiusa con il miglior tempo della Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese, che ha avuto l'occasione di guidare nella sessione pomeridiana, ha completato 57 giri fermando il cronometro del suo tentativo migliore in 1:30.289. Alle sue spalle, staccati di appena un decimo di secondo, troviamo l'AlphaTauri di Pierre Gasly e l'Aston Martin di Lance Stroll. Affidabilità Mercedes, ancora dubbi. Dopo la sfortunata giornata di ieri, in cui era sorto un problema al cambio, Bottas ha potuto finalmente prendere confidenza con la W12 completando 58 tornate. Ma nonostante tutto, in casa Mercedes non c'è la consueta tranquillità degli altri anni e la vettura - sulla carta, ancora quella da battere - ha dato filo ... Leggi su quattroruote (Di sabato 13 marzo 2021) La seconda giornata diinvernali della Formula 1 insi è chiusa con il miglior tempo delladi Valtteri. Il finlandese, che ha avuto l'occasione di guidare nella sessione pomeridiana, ha completato 57 giri fermando il cronometro del suo tentativo migliore in 1:30.289. Alle sue spalle, staccati di appena un decimo di secondo, troviamo l'AlphaTauri di Pierre Gasly e l'Aston Martin di Lance Stroll. Affidabilità, ancora dubbi. Dopo la sfortunata giornata di ieri, in cui era sorto un problema al cambio,ha potuto finalmente prendere confidenza con la W12 completando 58 tornate. Ma nonostante tutto, in casanon c'è la consueta tranquillità degli altri anni e la vettura - sulla carta, ancora quella da battere - ha dato filo ...

