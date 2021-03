Estrazioni Lotto e Superenalotto sabato 13 marzo 2021 | nessun 6 né 5+

(Di sabato 13 marzo 2021)dele del Superenadi oggi13in diretta: chi vincerà? Cresce l’attesa per l’estrazione di oggi,13, con il jackpot che continua a crescere ed adesso è di 121 milioni di euro: qualche fortunato riuscirà a portarsi a casa il ricco premio? Di seguito, i numeri vincenti dell’estrazione odierna, aggiornati a partire dalle 20.Superenadi oggi 13Numeri vincenti: 28 29 43 59 70 79 Numero Jolly: 52Numero Superstar: 79 Superena, probabilità di vincita Come sempre, ricordiamo che la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del ...

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Estrazioni del #Lotto e numeri vincenti 10eLotto - - RobertoProiett1 : Siamo passati dalle Estrazioni del Lotto, alla Sospensione del Lotto. #StaseraItalia - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni #EuroJackpot Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 12 marzo 2021 in diretta,… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di giovedì 11 marzo 2021 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 11 marzo 2021 oggi verifica l’estrazione del… -

E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLEDI OGGI Ed ecco che puntualissimi anchee 10eLotto hanno raggiunto il Superenalotto con i loro numeri vincenti. E se l'attesa per il ...Contestualmente alledel gioco delsu seguiremo anche quella del famoso gioco della Sisal. La sestina vincente, con le relative quote, disponibile quindi dopo le 20 di questa sera. ...Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 13 marzo Questa volta un solo giocatore è andato vicino alla vincita da favola, uno scommettitore di Legnano, in provincia ...Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto oggi in diretta: quali città sono state baciate dalla fortuna? Vediamo insieme i numeri vincenti estratti stasera, 13 marzo Estrazioni Lotto Superenalotto ...