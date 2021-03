Estrazione Million Day 13 marzo | diretta oggi numeri vincenti

(Di sabato 13 marzo 2021)inlive diDay di132021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.Day quanto si vince?Sicuramente è già molto fortunato il mese dialDay: ogni sera con una giocata minima da un euro, si può vincere un milione di euro. Lunedì 8, si è festeggiato a Trieste ed è il secondo milionario consecutivo in Friuli Venezia Giulia. Sabato sera, 6, si era vinto a Udine. Altri due nuovi milionari in pochi giorni, dunque, dopo le due vincite realizzate il primoa Paola, in provincia di Cosenza e Caivano in provincia di Napoli, i quali hanno investito un euro a testa. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? ...

MillionDAY Sabato 13 marzo si gioca un nuovo concorso con ilDay Lottomatica. Alle 19.00 saranno noti i numeri vincenti che stasera daranno diritto alla ...dei risultati dell'...cinque numeri vincenti di sabato 13 marzo 2021 . Su puoi seguire la diretta dell'delDay di stasera. I cinque numeri vincenti di stasera dalle ore 19.Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro. Non solo, se si indovinano 4 ...Estrazioni di oggi del Lotto, Superenalotto e Million Day. In diretta vengono estratti i numeri di questa sera ...Estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi sabato 13 marzo 2021 in diretta: numeri vincenti e quote. Come ogni sabato, anche stasera Leggo.it seguirà in diretta ...