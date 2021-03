Esposto della Roma alla Lega per il rinvio di Juve-Napoli: “State favorendo il Napoli” (Di sabato 13 marzo 2021) La Roma contro il rinvio di Juventus-Napoli. Il club giallorosso ha presentato un Esposto alla Lega Serie A contro lo slittamento del match dal 17 marzo al 7 aprile. Nel documento, di cui il Corriere dello Sport riporta qualche stralcio, la Roma scrive: “Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della Vostra disposizione di rinvio in deroga. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrato la scrivente società la successiva domenica 21 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Lacontro ildintus-. Il club giallorosso ha presentato unSerie A contro lo slittamento del match dal 17 marzo al 7 aprile. Nel documento, di cui il Corriere dello Sport riporta qualche stralcio, lascrive: “Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono esserebaseVostra disposizione diin deroga. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendarioSSCche avrebbe dovuto incontrato la scrivente società la successiva domenica 21 ...

Roma, duro esposto alla Lega per il rinvio di Juve-Napoli! Corriere dello Sport.it La Roma contro il rinvio di Juve-Napoli: esposto in Lega Ne aveva parlato Fonseca in conferenza stampa e adesso è la società Roma a prendere posizione contro il rinvio della partita tra Juve e Napoli. La società giallorossa ha presentato un duro esposto in ...

La Roma non ci sta: chiesto il rinvio della gara con il Napoli! Le ultime Esposto della Roma alla Lega Serie A: "Chiediamo il rinvio di Roma-Napoli" La Roma, dopo il nuovo rinvio di Juventus- Napoli al 7 aprile, chiede spiegazioni alla Lega Serie A mandando un esposto.

