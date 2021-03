Esperienze di buona sanità: la testimonianza di una paziente del San Pio (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sono giunta un mese fa presso l’ospedale Rummo per essere operata … per l’asportazione di una metastasi cerebrale. Ero nello sconforto e nella paura più profonda, presa dall’ansia e sola a causa del covid, ma non sapevo che sarei stata accolta di lì a breve da un personale meraviglioso, attento e scrupoloso, affettuoso e allegro, rassicurante e professionale”. È uno dei primi passaggi di una lettera indirizzata al Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Mario Nicola Vittorio Ferrante, da una paziente “restituita alla vita” dalla U.O.C. di Neurochirurgia, guidata dal Dott. Giovanni Parbonetti. Quando si viene a scoprire una patologia di una certa gravità il mondo precipita in un istante, spazzando via certezze, equilibri e tanti pezzi di speranza. Allora diventa essenziale trovare sul proprio “percorso” autentici angeli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sono giunta un mese fa presso l’ospedale Rummo per essere operata … per l’asportazione di una metastasi cerebrale. Ero nello sconforto e nella paura più profonda, presa dall’ansia e sola a causa del covid, ma non sapevo che sarei stata accolta di lì a breve da un personale meraviglioso, attento e scrupoloso, affettuoso e allegro, rassicurante e professionale”. È uno dei primi passaggi di una lettera indirizzata al Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Mario Nicola Vittorio Ferrante, da una“restituita alla vita” dalla U.O.C. di Neurochirurgia, guidata dal Dott. Giovanni Parbonetti. Quando si viene a scoprire una patologia di una certa gravità il mondo precipita in un istante, spazzando via certezze, equilibri e tanti pezzi di speranza. Allora diventa essenziale trovare sul proprio “percorso” autentici angeli ...

Advertising

anteprima24 : ** Esperienze di buona #Sanità: la testimonianza di una #Paziente del San Pio ** - corobi : @Frances59181947 @LiaQuartapelle @EnricoLetta Qui non si tratta di rottamatori (esperienze passate insegnano che no… - SocialValueIT : Partecipa al ##webinar di presentazione di “Adotta una buona pratica”, l'iniziativa che valorizza le esperienze di… - sbaucc : @streetloveitaly Cioè immagino tu non ne abbia fatto esperienza diretta di esperienze simili, per cui l’età non è c… - PietroNegri6 : RT @ItaSIF: #SRIWebinar #DonneMillennialFinanza @LauraNateri #Lazard #parità di #genere è anche una questione di buona #governance aziendal… -