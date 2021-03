Equitazione | cancellate le Finali della Coppa del Mondo di dressage e salto ostacoli a causa della rinopolmonite equina

(Di sabato 13 marzo 2021) Ledeldi, in programma a Goteborg, in Svezia, tra il 31 marzo ed il 4 aprile, sono statedell’epidemia del virus dell’herpes equino (EHV-1), detto anche, che ha avuto origine a Valencia a febbraio. La FEI ha deciso infatti di annullare tutti gli eventi internazionali nel continente europeo fino all’11 aprile, prolungando il precedente provvedimento, che terminava il 28 marzo. A questo punto il circuitodelpuò ritenersi concluso e l’attenzione si sposterà sulla stagione...

Quand'ero piccola, lei ha iniziato a prendere lezioni di, prima la accompagnavo, poi ho ... Nell'ultimo anno le gare sono state, le olimpiadi di Tokyo sono slittate: come l'ha ...... compresa la finalissima di Barcellona,tutte le tappe della Fei World Cup (circuito ... Tropez che, se da un lato ha consentito alle "star" dell'di continuare a gareggiare tenendo ...Le Finali della Coppa del Mondo di dressage e salto ostacoli, in programma a Goteborg, in Svezia, tra il 31 marzo ed il 4 aprile, sono state cancellate a causa dell’epidemia del virus dell’herpes ...La tappa della Coppa del Mondo di dressage in programma a 's-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, all'interno del Dutch Masters 2021, prevista a porte chiuse dal 12 al 14 marzo, è stata cancellata a causa ...