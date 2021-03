Emilia - Romagna, due alpinisti morti in un'escursione sull'Appennnino (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Incidente mortale sul Monte Casarola, una vetta alta 1.978 metri dell'Appennino Reggiano - Parmense. Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati sul versante reggiano della cima durante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Incidente mortale sul Monte Casarola, una vetta alta 1.978 metri dell'Appennino Reggiano - Parmense. Duesonodopo essere precipitati sul versante reggiano della cima durante ...

Advertising

teatrolafenice : La Fenice partecipa al lutto di un poeta e musicista. Ha coltivato e diffuso fra generazioni il grande patrimonio d… - Agenzia_Ansa : FLASH | Da lunedì 9 regioni in area rossa. Verifiche in corso sulla Basilicata. Passano in area rossa le Regioni E… - carlosibilia : Oggi colpo alla '#Ndrangheta grazie alla polizia di Modena e Reggio E., 9 arresti in Emilia-Romagna nell'operazione… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #VaccinoAntiCovid dal 15 MARZO possono PRENOTARE le persone tra i 75 e i 79 anni: ?? CUP ?? farmacia ?? telefonando alla pro… - simcopter : RT @RegioneER: #VaccinoAntiCovid dal 15 MARZO possono PRENOTARE le persone tra i 75 e i 79 anni: ?? CUP ?? farmacia ?? telefonando alla pro… -