Ema “Vaccino Astrazeneca efficace e sicuro, bisogna stare tranquilli” (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Vaccino Astrazeneca è efficace e sicuro”. Lo ha detto a SkyTg24 Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali). “Lo ha confermato il nostro Comitato di farmacovigilanza che ha guardato a tutti i dati che oggi abbiamo a disposizione in merito alla sicurezza di questo Vaccino, inclusi gli eventi tromboembolici che si sono verificati. – ha spiegato Cavaleri – Eventi che in effetti sono molto rari, un numero di casi inferiore a quello che ci saremmo aspettati. Si tratta comunque – ha precisato – di casi non ancora discussi nel dettaglio, e non sono state ancora esaminate le cause dei decessi. Questo è importante: non si possono ancora trarre conclusioni. Ad oggi possiamo dire che il Vaccino risulta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il”. Lo ha detto a SkyTg24 Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali). “Lo ha confermato il nostro Comitato di farmacovigilanza che ha guardato a tutti i dati che oggi abbiamo a disposizione in merito alla sicurezza di questo, inclusi gli eventi tromboembolici che si sono verificati. – ha spiegato Cavaleri – Eventi che in effetti sono molto rari, un numero di casi inferiore a quello che ci saremmo aspettati. Si tratta comunque – ha precisato – di casi non ancora discussi nel dettaglio, e non sono state ancora esaminate le cause dei decessi. Questo è importante: non si possono ancora trarre conclusioni. Ad oggi possiamo dire che ilrisulta ...

