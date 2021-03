Elettra Lamborghini presente alla prima puntata de L’Isola dei Famosi

(Di sabato 13 marzo 2021)deici sarà!deiè pronta a debuttare su Canale 5 il 15 marzo con una nuova edizione. Al timone troveremo infatti Ilary Blasi, mentre come inviato in Honduras vedremo Massimiliano Rosolino. Tra gli opinionisti, Iva Zanicchi e la new entry (annunciata ieri in via ufficiale) Tommaso L'articolo proviene da Novella 2000.

, opinionista di questa nuova edizione, è risultata positiva pochi giorni prima del debutto dello show e per questo sarà sostituita da Tommaso Zorzi .E non soltanto in sostituzione di(l'ereditiera ha contratto il Covid e salterà sicuramente la prima puntata, rientrando nel cast da opinionista quando riuscirà ad immunizzarsi). ...Nonostante il Covid che l'ha colpita, trovato il modo affinché Elettra Lamborghini sia presente alla prima puntata de L'Isola dei Famosi ...In studio ci saranno due opinionisti dai volti molto noti: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Purtroppo quest’anno non ci sarà Alvin come inviato, ma quest’anno ci sarà il nuotatore e il campione ...