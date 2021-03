Advertising

ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - roccosalad : RT @believeinmusic_: Elettra Lamborghini ha affermato di aver preso il covid da una persona ben precisa e continua a fare frecciatine ed io… - johnnypag69 : @stillers1971 @DucaAndrea85 Elettra Lamborghini - blogtivvu : Elettra Lamborghini ha il Covid: “presente” alla prima puntata dell’#Isola -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

'Ciao, sono, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid'. Lo ha scrittosul suo profilo Instagram. Ha annunciato di essere positiva al coronavirus. Poi ...Lady Totti fa rompe il silenzio sulla naufraga no - vax e parla anche di Tommaso Zorzi,e Iva ..."Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti...e ho preso il Covid". E' attraverso un video postato via social da Elettra ...Elettra Lamborghini positiva al Covid: "presente" alla prima puntata dell'Isola, ecco in che modo. La cantante in collegamento.